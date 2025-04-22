Spellbound - Verzaubert in Paris: Der verzauberte KuchenJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 4: Spellbound - Verzaubert in Paris: Der verzauberte Kuchen
Lola und Amy haben dank Adrian ihre Zauberkräfte verloren. Nun brauchen sie Ceces Tante Ginger, um die Kräfte wiederzuerlangen. Also überreden die beiden Cece, sie dabei zu unterstützen. Falls Cece einwilligt und offiziell zur Wizen wird, soll die Aktion auch für sie von Vorteil sein. Mithilfe eines verzauberten Schokoladenkuchens kommen Lola und Amy ihren Zauberkräften wieder näher, und Cece darf von nun an in der Ballettschule wohnen. Während Jack und Benoit wegen der Unordnung in ihrem Zimmer eine Strafarbeit aufgebrummt bekommen, entdeckt Adrian, dass er Gespräche der Wizens mithören kann. Von nun an wird es für ihn noch leichter sein, Cece auszuspionieren. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
