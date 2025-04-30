Spellbound - Verzaubert in Paris: Verzaubertes BallettJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 11: Spellbound - Verzaubert in Paris: Verzaubertes Ballett
24 Min.Folge vom 30.04.2025
Armando will das berühmte Stück „Macbeth“ mit der Klasse aufführen. Allerdings soll auf dem Werk ein Fluch liegen, der die Schüler beunruhigt. Und tatsächlich geschehen einige seltsame Dinge. Dennoch dreht sich alles darum, wer welche Rolle in der Aufführung bekommt. Die Rivalität zwischen Jack und Benoit erreicht einen neuen Höhepunkt, als beide die Hauptrolle haben wollen. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
