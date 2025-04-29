Spellbound - Verzaubert in Paris: TanzmarathonJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 10: Spellbound - Verzaubert in Paris: Tanzmarathon
25 Min.Folge vom 29.04.2025
Cece und Simone wollen eine Charity-Gala ganz im Motto eines amerikanischen Proms veranstalten. Auch Mia ist bald an Bord. Durch die Spendenaktion wollen die Mädchen Geld für einen guten Zweck sammeln. Neben den Planungen für die Veranstaltung gilt es aber auch, eine passende männliche Begleitung dafür zu finden. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/Julien Simon
