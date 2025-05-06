Spellbound - Verzaubert in Paris: Geheimnisse, die wir hütenJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 15: Spellbound - Verzaubert in Paris: Geheimnisse, die wir hüten
25 Min.Folge vom 06.05.2025
Ceces Mutter, Lizzie, haben die Ereignisse der letzten Tage beunruhigt und darum beschließt sie, ihre Tochter nach Boston zurückzuholen. Cece ist deswegen stinksauer auf ihre Mutter und will sie davon abhalten, indem sie alle Besenschränke zufriert. Ginger steht zwischen den Fronten und gibt ihr Bestes, die Wogen zwischen den beiden zu glätten. Adrian versucht unterdessen weiterhin, seinen Bruder zu befreien. Dabei macht er durch einen zufällig gefundenen Tipp Fortschritte. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

