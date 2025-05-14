Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris: Höllenwoche

ORF KidsStaffel 1Folge 22vom 14.05.2025
Folge 22: Spellbound - Verzaubert in Paris: Höllenwoche

25 Min.Folge vom 14.05.2025

Die härteste Zeit des Schuljahres beginnt – die "Höllenwoche". In dieser nimmt die Pariser Ballettschule an einem Wettbewerb gegen andere Ballettschulen weltweit teil. Die Schüler legen sich richtig ins Zeug, denn die beiden besten von jeder Schule dürfen bei einem Workshop in London mitmachen. Neben dem offiziellen Wettbewerb läuft auch eine geheime Konkurrenz zwischen den Schülern der verschiedenen Schulen ab. Besonders Cece und Finn sind nach ihren Niederlagen beim Vortanzen bis in die Zehenspitzen motiviert und trainieren sogar nachts. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/Nicolas Velter

