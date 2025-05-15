Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Erinnerungen

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 15.05.2025
Spellbound - Verzaubert in Paris: Erinnerungen

Folge 23: Spellbound - Verzaubert in Paris: Erinnerungen

24 Min.Folge vom 15.05.2025

Nach der anstrengenden Höllenwoche an der Ballettschule steht nun Entspannung auf dem Programm. Bei einer Meditationsübung bekommt Cece plötzlich furchteinflößende Visionen aus ihrer Kindheit. Das wirft bei ihr einige Fragen auf, aber es gibt auch positive Nachrichten. Cece hat endlich eine Einladung in den Pariser Hexenzirkel bekommen. Unterdessen führt die Entspannung bei Jack und Benoit zu merkwürdigen Nebenwirkungen. Die erbitterten Rivalen verstehen sich auf einmal und werden sich auch immer ähnlicher. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

