Spellbound - Verzaubert in Paris: ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 23: Spellbound - Verzaubert in Paris: Erinnerungen
24 Min.Folge vom 15.05.2025
Nach der anstrengenden Höllenwoche an der Ballettschule steht nun Entspannung auf dem Programm. Bei einer Meditationsübung bekommt Cece plötzlich furchteinflößende Visionen aus ihrer Kindheit. Das wirft bei ihr einige Fragen auf, aber es gibt auch positive Nachrichten. Cece hat endlich eine Einladung in den Pariser Hexenzirkel bekommen. Unterdessen führt die Entspannung bei Jack und Benoit zu merkwürdigen Nebenwirkungen. Die erbitterten Rivalen verstehen sich auf einmal und werden sich auch immer ähnlicher. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Spellbound - Verzaubert in Paris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0