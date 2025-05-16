Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 16.05.2025
24 Min.Folge vom 16.05.2025

Die bevorstehende Jahresabschlussaufführung wird vom berühmten Choreografen BB inszeniert. Dieser möchte ein Stück über zwei zerstrittene Schwestern aufführen. Dafür wären Simone und Cece perfekt geeignet, denn wie im Ballettstück haben die beiden auch im echten Leben Streit. Denn Simone glaubt immer noch, dass Ceces gute Tanzdarbietungen in letzter Zeit nur auf Magie zurückzuführen sind. Auch Benoit, Mia und Jack wollen unbedingt ihre gewünschten Rollen im Stück spielen. Wie diese letztendlich verteilt werden, entscheidet sich beim Vortanzen. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

ORF Kids
