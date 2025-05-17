Spellbound - Verzaubert in Paris: Der WasserzauberJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 25: Spellbound - Verzaubert in Paris: Der Wasserzauber
25 Min.Folge vom 17.05.2025
Ceces Einführung in den Hexenzirkel steht kurz bevor. Doch ihre Mutter Lizzie ist beunruhigt vom Zauber, den sie sich für die Einführung ausgesucht hat. Als Cece ihr erzählt, dass sie den Zauber von Adrian hat, wird Lizzie ihm gegenüber misstrauisch. Amy spioniert ihm in der Zwischenzeit bereits hinterher und trifft dabei auf seinen Bruder. Zwischen Benoit und Cece fehlt so knapp vor der Aufführung zum Jahresabschluss die nötige Chemie, darum schickt sie der Choreograf BB auf ein Date. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
