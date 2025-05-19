Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Mut und Magie

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 19.05.2025
Spellbound - Verzaubert in Paris: Mut und Magie

Spellbound - Verzaubert in Paris

Folge 26: Spellbound - Verzaubert in Paris: Mut und Magie

25 Min.Folge vom 19.05.2025

Der Tag der Jahresabschlussaufführung ist gekommen. Cece ist mit den Gedanken jedoch bei ihrer Mutter und den anderen Wizens, weil sie nichts von ihnen hört. Sie ahnt nicht, dass Kevin bereits dabei ist, seinen finsteren Plan in die Tat umzusetzen. Cece muss schon bald beweisen, welch mächtige Wizen tatsächlich in ihr steckt. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

