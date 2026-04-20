SPORT ABC
Folge 20: Sport ABC: Buchstabe O
O wie Outdoor-Abenteuer: In der Sport ABC Folge O stellen sich Laura und Anja sportlichen Herausforderungen rund um den Buchstaben O. Hoch hinaus geht es beim Outdoorklettern, wo Mut, Kraft und Konzentration gefragt sind. Tierisch spannend wird es beim Hundesport Obedience, bei dem Mensch und Hund als perfekt eingespieltes Team zusammenarbeiten. Beim Orientierungslauf sind schließlich Köpfchen und Ausdauer gefragt - mit Karte und Kompass geht es quer durchs Gelände von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt. Zwischendurch beweisen Laura und Anja beim Gehirnsport ihr Tastgefühl und meistern im Magischen Spind eine Aufgabe mit ruhiger Hand. Wie viele Punkte sie sammeln und welchen Pokal sie am Ende gewinnen, zeigt die Sport ABC Folge O. Bildquelle: ORF/Tower10/
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