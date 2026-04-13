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Sport ABC: Buchstabe N

ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 13.04.2026
Sport ABC: Buchstabe N

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Folge 19: Sport ABC: Buchstabe N

16 Min.Folge vom 13.04.2026

Hindernisse überwinden, an der frischen Luft trainieren und sogar fliegen: In der Sport ABC Folge N stellen sich Luisa und Wenzel spannenden Sportarten rund um den Buchstaben N. Beim actionreichen Ninja-Turnen sind Schnelligkeit, Kraft und Geschick gefragt, wenn ein Parcours so schnell wie möglich gemeistert werden muss. Ruhiger geht es beim Nordic Walking zu, wo mit speziellen Stöcken fast der ganze Körper trainiert wird. Hoch hinaus geht es schließlich bei der Nordischen Kombination, einer Wintersportart, die Skispringen und Langlaufen vereint - und sogar im Sommer trainiert werden kann. Zwischendurch beweisen Luisa und Wenzel beim Gehirnsport ihr Wissen und zeigen im Magischen Spind echtes Zielgefühl. Wie viele Punkte sie erspielen und welchen Pokal sie am Ende gewinnen, seht ihr in der Sport ABC Folge N. Bildquelle: ORF/Tower10

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