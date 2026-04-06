SPORT ABC
Folge 18: Sport ABC: Buchstabe I
Rhythmus, Teamgeist und jede Menge Rollen: In der Sport ABC Folge I stellen sich die Brüder Emil und Finn sportlichen Herausforderungen rund um den Buchstaben I. Beim Irish Dance wird getanzt, mit festen Armen, schnellen Beinen und ganz viel Disziplin. Beim Teamsport Intercrosse zählen Zusammenarbeit, Geschick und Bewegung ohne Körperkontakt. Actionreich wird es schließlich beim Inlineskaten, wo Geschwindigkeit, Balance und coole Tricks gefragt sind. Zwischendurch zeigen Emil und Finn beim Gehirnsport "Irrgarten" ihr Köpfchen und meistern im magischen Spind bei "Insel zu Insel" eine knifflige Team-Challenge. Ob sie alle acht Punkte holen und welchen Pokal sie am Ende gewinnen, seht ihr in der Sport ABC Folge I. Bildquelle: ORF/Tower10
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