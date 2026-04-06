Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPORT ABC

Sport ABC: Buchstabe I

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 06.04.2026
Sport ABC: Buchstabe I

Sport ABC: Buchstabe IJetzt kostenlos streamen

SPORT ABC

Folge 18: Sport ABC: Buchstabe I

15 Min.Folge vom 06.04.2026

Rhythmus, Teamgeist und jede Menge Rollen: In der Sport ABC Folge I stellen sich die Brüder Emil und Finn sportlichen Herausforderungen rund um den Buchstaben I. Beim Irish Dance wird getanzt, mit festen Armen, schnellen Beinen und ganz viel Disziplin. Beim Teamsport Intercrosse zählen Zusammenarbeit, Geschick und Bewegung ohne Körperkontakt. Actionreich wird es schließlich beim Inlineskaten, wo Geschwindigkeit, Balance und coole Tricks gefragt sind. Zwischendurch zeigen Emil und Finn beim Gehirnsport "Irrgarten" ihr Köpfchen und meistern im magischen Spind bei "Insel zu Insel" eine knifflige Team-Challenge. Ob sie alle acht Punkte holen und welchen Pokal sie am Ende gewinnen, seht ihr in der Sport ABC Folge I. Bildquelle: ORF/Tower10

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

SPORT ABC
ORF Kids
SPORT ABC

SPORT ABC

Alle 1 Staffeln und Folgen