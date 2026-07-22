The Rookie
Folge 10: Herzschlag
42 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Ein führerloses Flugzeug voller Gold stürzt über L.A. ab und schickt die Einheit auf die Jagd nach einem flüchtigen Millionär. Währenddessen zerbricht Nolans privates Glück, als Baileys manipulativer Ehemann Jason überraschend aus dem Gefängnis auftaucht. Ein perfides Psychospiel beginnt, das für Bailey hinter Gittern endet und Nolan zu einem gefährlichen Schwur zwingt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen