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The Rookie

Herzschlag

ATVStaffel 4Folge 10vom 22.07.2026
Herzschlag

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The Rookie

Folge 10: Herzschlag

42 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Ein führerloses Flugzeug voller Gold stürzt über L.A. ab und schickt die Einheit auf die Jagd nach einem flüchtigen Millionär. Währenddessen zerbricht Nolans privates Glück, als Baileys manipulativer Ehemann Jason überraschend aus dem Gefängnis auftaucht. Ein perfides Psychospiel beginnt, das für Bailey hinter Gittern endet und Nolan zu einem gefährlichen Schwur zwingt.

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