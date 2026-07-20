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The Rookie

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ATVStaffel 4Folge 8vom 20.07.2026
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Folge 8: The Rookie

42 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Nach einem bewaffneten Angriff auf Nolan und Lopez beginnt eine fieberhafte Jagd auf einen unberechenbaren Extremisten, der einen Terrorakt plant. Während die gesamte Einheit den Flüchtigen verfolgt, kämpft Angela an einer anderen Front. Ein Deal ihres Mannes Wesley mit dem Kriminellen Elijah Stone bringt ihre Familie in tödliche Gefahr und zwingt das Paar zu einem riskanten Schritt, aus dem es kein Zurück mehr gibt.

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