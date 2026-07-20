The Rookie
Folge 8: The Rookie
42 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Nach einem bewaffneten Angriff auf Nolan und Lopez beginnt eine fieberhafte Jagd auf einen unberechenbaren Extremisten, der einen Terrorakt plant. Während die gesamte Einheit den Flüchtigen verfolgt, kämpft Angela an einer anderen Front. Ein Deal ihres Mannes Wesley mit dem Kriminellen Elijah Stone bringt ihre Familie in tödliche Gefahr und zwingt das Paar zu einem riskanten Schritt, aus dem es kein Zurück mehr gibt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen