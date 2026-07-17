The Rookie
Folge 7: Feuergefecht
42 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 16
Nachdem der Hauptverdächtige im Fall des Serienmörders als unschuldig entlarvt wird, beginnt die Jagd auf den wahren Täter von vorn. Doch der Killer ist den Ermittlern einen Schritt voraus und lockt einen von ihnen in eine tödliche Falle. Parallel dazu wird ein Anwalt gezwungen, für die Mafia einen unschuldigen Zeugen zum Schweigen zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen