The Rookie
Folge 12: Am Strand
42 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 16
Der Fund einer abgetrennten Hand am Strand von L.A. führt die Einheit auf die Spur eines wahnsinnigen Wissenschaftlers, der mit gestohlenen Leichenteilen die Grenzen zwischen Leben und Tod neu definieren will. Gleichzeitig jagt Sergeant Grey mit einem italienischen Kollegen einen internationalen Killer. Doch der Gast aus Rom verfolgt eine eigene, tödliche Agenda und Grey erkennt zu spät, dass er selbst zur Zielscheibe wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen