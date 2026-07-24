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The Rookie

Am Strand

ATVStaffel 4Folge 12vom 24.07.2026
Am Strand

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The Rookie

Folge 12: Am Strand

42 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 16

Der Fund einer abgetrennten Hand am Strand von L.A. führt die Einheit auf die Spur eines wahnsinnigen Wissenschaftlers, der mit gestohlenen Leichenteilen die Grenzen zwischen Leben und Tod neu definieren will. Gleichzeitig jagt Sergeant Grey mit einem italienischen Kollegen einen internationalen Killer. Doch der Gast aus Rom verfolgt eine eigene, tödliche Agenda und Grey erkennt zu spät, dass er selbst zur Zielscheibe wird.

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