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The Rookie

Veränderung

ATVStaffel 4Folge 9vom 21.07.2026
Veränderung

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The Rookie

Folge 9: Veränderung

41 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Eine verdeckte Operation gegen den Gangsterboss Elijah Stone läuft komplett aus dem Ruder und offenbart eine noch tödlichere Bedrohung. Gleichzeitig macht Tim im Haus seiner Kindheit eine schockierende Entdeckung: Eine versteckte Waffe führt ihn auf die Spur eines alten Mordes und zwingt ihn zur Konfrontation mit seinem todkranken Vater und einer verdrängten Vergangenheit.

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