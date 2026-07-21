The Rookie
Folge 9: Veränderung
41 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Eine verdeckte Operation gegen den Gangsterboss Elijah Stone läuft komplett aus dem Ruder und offenbart eine noch tödlichere Bedrohung. Gleichzeitig macht Tim im Haus seiner Kindheit eine schockierende Entdeckung: Eine versteckte Waffe führt ihn auf die Spur eines alten Mordes und zwingt ihn zur Konfrontation mit seinem todkranken Vater und einer verdrängten Vergangenheit.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen