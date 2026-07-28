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The Rookie

Long Shot

ATVStaffel 4Folge 14vom 28.07.2026
Long Shot

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The Rookie

Folge 14: Long Shot

41 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Die Jagd auf eine flüchtige Hollywood-Madam wird für Nolan und Harper zu einem brandgefährlichen Einsatz, als sie zwischen die Fronten einer rivalisierenden Kopfgeldjägerin und einer skrupellosen Motorradgang geraten. Währenddessen zwingt ein medizinischer Eingriff Lucy dazu, nach ihrem leiblichen Vater zu suchen, und bringt ein tief verborgenes Familiengeheimnis ans Licht, das ihre Welt erschüttert.

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