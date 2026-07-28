The Rookie
Folge 14: Long Shot
41 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Die Jagd auf eine flüchtige Hollywood-Madam wird für Nolan und Harper zu einem brandgefährlichen Einsatz, als sie zwischen die Fronten einer rivalisierenden Kopfgeldjägerin und einer skrupellosen Motorradgang geraten. Währenddessen zwingt ein medizinischer Eingriff Lucy dazu, nach ihrem leiblichen Vater zu suchen, und bringt ein tief verborgenes Familiengeheimnis ans Licht, das ihre Welt erschüttert.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen