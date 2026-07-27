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The Rookie

Kampf oder Flucht

ATVStaffel 4Folge 13vom 27.07.2026
Kampf oder Flucht

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The Rookie

Folge 13: Kampf oder Flucht

42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Ein Teenager stiehlt einen Polizeihubschrauber und schickt Nolan und Lucy auf eine bizarre Schnitzeljagd quer durch L.A. Um den Jungen zur Landung zu zwingen, müssen die beiden Beamten dessen mysteriöse Quests lösen, die sie auf die Spur eines gefährlichen Drogenrings und eines verzweifelten Familiengeheimnisses führen. Gleichzeitig jagen Tim und Lopez eine brutale Home-Invasion-Crew, deren nächster tödlicher Überfall unmittelbar bevorsteht.

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