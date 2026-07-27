The Rookie
Folge 13: Kampf oder Flucht
42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Ein Teenager stiehlt einen Polizeihubschrauber und schickt Nolan und Lucy auf eine bizarre Schnitzeljagd quer durch L.A. Um den Jungen zur Landung zu zwingen, müssen die beiden Beamten dessen mysteriöse Quests lösen, die sie auf die Spur eines gefährlichen Drogenrings und eines verzweifelten Familiengeheimnisses führen. Gleichzeitig jagen Tim und Lopez eine brutale Home-Invasion-Crew, deren nächster tödlicher Überfall unmittelbar bevorsteht.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen