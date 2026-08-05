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The Rookie

FBI

ATVStaffel 4Folge 20vom 05.08.2026
FBI

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The Rookie

Folge 20: FBI

42 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Ein skrupelloser Terrorist versetzt L.A. in Angst und Schrecken: Mit einem Netz aus LKW-Bomben will er die Lebensadern der Metropole kappen. Für Officer Nolan und die eigenwillige FBI-Anwärterin Simone Clark beginnt eine fieberhafte Suche, bei der jede Sekunde zählt. Ihre Jagd nach dem Täter enthüllt jedoch eine finstere Verschwörung, deren Spuren direkt zur CIA führen und die Ermittler selbst zur Zielscheibe machen.

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