The Rookie
Folge 20: FBI
42 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Ein skrupelloser Terrorist versetzt L.A. in Angst und Schrecken: Mit einem Netz aus LKW-Bomben will er die Lebensadern der Metropole kappen. Für Officer Nolan und die eigenwillige FBI-Anwärterin Simone Clark beginnt eine fieberhafte Suche, bei der jede Sekunde zählt. Ihre Jagd nach dem Täter enthüllt jedoch eine finstere Verschwörung, deren Spuren direkt zur CIA führen und die Ermittler selbst zur Zielscheibe machen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen