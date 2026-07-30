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The Rookie

True Crime

ATVStaffel 4Folge 16vom 30.07.2026
True Crime

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The Rookie

Folge 16: True Crime

41 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Um sein ramponiertes Image aufzupolieren, willigt Aaron Thorsen in eine Reality-Show über sein Leben ein. Doch die Dreharbeiten nehmen eine tödliche Wendung, als der Produzent ermordet wird und Aaron erneut zum Hauptverdächtigen avanciert. Die Ermittlungen zwingen das Team, tief in die Vergangenheit einzutauchen und den ungelösten Mord an Aarons bestem Freund in Paris neu aufzurollen. Eine schockierende Wahrheit kommt ans Licht, die alles verändert.

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