The Rookie
Folge 16: True Crime
41 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Um sein ramponiertes Image aufzupolieren, willigt Aaron Thorsen in eine Reality-Show über sein Leben ein. Doch die Dreharbeiten nehmen eine tödliche Wendung, als der Produzent ermordet wird und Aaron erneut zum Hauptverdächtigen avanciert. Die Ermittlungen zwingen das Team, tief in die Vergangenheit einzutauchen und den ungelösten Mord an Aarons bestem Freund in Paris neu aufzurollen. Eine schockierende Wahrheit kommt ans Licht, die alles verändert.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen