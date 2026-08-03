The Rookie
Folge 18: Verräter
42 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Ein brutaler Raubüberfall auf einen Güterzug und der Mord an einem Verdächtigen führen das LAPD auf die Spur eines millionenschweren Geheimnisses, das in einer unscheinbaren Vase versteckt ist. Es beginnt eine fieberhafte Jagd nach der Wahrheit, in der die gierigen Erben eines Finanzjongleurs die Hauptverdächtigen sind. Gleichzeitig stellt Detective Harpers spontaner Heiratsantrag ihre Beziehung auf eine unerwartete Zerreißprobe.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen