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The Rookie

Verräter

ATVStaffel 4Folge 18vom 03.08.2026
Verräter

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The Rookie

Folge 18: Verräter

42 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Ein brutaler Raubüberfall auf einen Güterzug und der Mord an einem Verdächtigen führen das LAPD auf die Spur eines millionenschweren Geheimnisses, das in einer unscheinbaren Vase versteckt ist. Es beginnt eine fieberhafte Jagd nach der Wahrheit, in der die gierigen Erben eines Finanzjongleurs die Hauptverdächtigen sind. Gleichzeitig stellt Detective Harpers spontaner Heiratsantrag ihre Beziehung auf eine unerwartete Zerreißprobe.

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