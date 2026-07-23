The Rookie
Folge 11: Endspiel
42 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Nolan setzt alles daran, Baileys Unschuld zu beweisen, die durch den perfiden Racheplan ihres Ehemannes Jason im Gefängnis sitzt. Um dessen perfides Spiel zu stoppen, muss Nolan selbst in die Abgründe der Kriminalität blicken und ausgerechnet den inhaftierten Oscar Hutchinson um Hilfe bitten.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen