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The Rookie

Endspiel

ATVStaffel 4Folge 11vom 23.07.2026
Endspiel

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The Rookie

Folge 11: Endspiel

42 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Nolan setzt alles daran, Baileys Unschuld zu beweisen, die durch den perfiden Racheplan ihres Ehemannes Jason im Gefängnis sitzt. Um dessen perfides Spiel zu stoppen, muss Nolan selbst in die Abgründe der Kriminalität blicken und ausgerechnet den inhaftierten Oscar Hutchinson um Hilfe bitten.

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