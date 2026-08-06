The Rookie
Folge 21: Muttertag
42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Officer Nolans Traum, Ausbildungsoffizier zu werden, rückt in weite Ferne. Der einflussreiche Gewerkschaftspräsident hat es auf ihn abgesehen und spinnt eine Intrige, um seine Karriere zu torpedieren. Gleichzeitig hält ein kriminelles Pärchen die Stadt in Atem. Nach einem Wutausbruch bei der Arbeit beginnen die beiden eine unberechenbare Raubserie, die für Detective Lopez zu einer sehr persönlichen Angelegenheit wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen