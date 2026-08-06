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The Rookie

Muttertag

ATVStaffel 4Folge 21vom 06.08.2026
Muttertag

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The Rookie

Folge 21: Muttertag

42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Officer Nolans Traum, Ausbildungsoffizier zu werden, rückt in weite Ferne. Der einflussreiche Gewerkschaftspräsident hat es auf ihn abgesehen und spinnt eine Intrige, um seine Karriere zu torpedieren. Gleichzeitig hält ein kriminelles Pärchen die Stadt in Atem. Nach einem Wutausbruch bei der Arbeit beginnen die beiden eine unberechenbare Raubserie, die für Detective Lopez zu einer sehr persönlichen Angelegenheit wird.

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