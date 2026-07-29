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The Rookie

Der zweite Sohn

ATVStaffel 4Folge 15vom 29.07.2026
Der zweite Sohn

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The Rookie

Folge 15: Der zweite Sohn

42 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Ein Mafiaboss lässt die Kronzeugen eines großen Prozesses systematisch ausschalten. Als Sergeant Grey nur knapp einen Mordanschlag überlebt, beginnt für das Team ein Wettlauf gegen die Zeit, um den nächsten Killer zu fassen, der bereits den Staatsanwalt im Visier hat. Währenddessen wird Aaron auf seiner ersten Solostreife von seiner Vergangenheit eingeholt, als er unerwartet dem Vater des Freundes gegenübersteht, dessen Mord ihm einst vorgeworfen wurde.

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