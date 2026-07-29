The Rookie
Folge 15: Der zweite Sohn
42 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Ein Mafiaboss lässt die Kronzeugen eines großen Prozesses systematisch ausschalten. Als Sergeant Grey nur knapp einen Mordanschlag überlebt, beginnt für das Team ein Wettlauf gegen die Zeit, um den nächsten Killer zu fassen, der bereits den Staatsanwalt im Visier hat. Währenddessen wird Aaron auf seiner ersten Solostreife von seiner Vergangenheit eingeholt, als er unerwartet dem Vater des Freundes gegenübersteht, dessen Mord ihm einst vorgeworfen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen