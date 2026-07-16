Ausgleichende GerechtigkeitJetzt kostenlos streamen
The Rookie
Folge 6: Ausgleichende Gerechtigkeit
42 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Ein von einem todkranken Häftling veröffentlichter Schatzplan versetzt L.A. in einen Goldrausch. Während die Polizei fieberhaft nach dem Schatz sucht, um die eskalierende Gier zu stoppen, gerät ein hochrangiger Feuerwehrmann unter Verdacht, ein gesuchter Serienkiller zu sein, der seine Opfer verbrennt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen