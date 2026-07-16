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The Rookie

Ausgleichende Gerechtigkeit

ATVStaffel 4Folge 6vom 16.07.2026
Ausgleichende Gerechtigkeit

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The Rookie

Folge 6: Ausgleichende Gerechtigkeit

42 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Ein von einem todkranken Häftling veröffentlichter Schatzplan versetzt L.A. in einen Goldrausch. Während die Polizei fieberhaft nach dem Schatz sucht, um die eskalierende Gier zu stoppen, gerät ein hochrangiger Feuerwehrmann unter Verdacht, ein gesuchter Serienkiller zu sein, der seine Opfer verbrennt ...

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