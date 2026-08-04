The Rookie
Folge 19: Explosive Ladung
42 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Eine gewaltige Explosion erschüttert Los Angeles, ist jedoch nur der Auftakt zu einem weitaus perfideren Plan. Während die Behörden fieberhaft nach einer mutmaßlichen Terrorzelle fahnden, entwendet der wahre Täter unbemerkt eine riesige Menge C-4. Mitten in diesen Wettlauf gegen die Zeit platzt die unkonventionelle FBI-Anwärterin Simone Clark hinein, die mit ihren unorthodoxen Methoden den Fall auf den Kopf stellt und sich damit nicht nur Freunde macht.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen