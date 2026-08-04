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The Rookie

Explosive Ladung

ATVStaffel 4Folge 19vom 04.08.2026
Explosive Ladung

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The Rookie

Folge 19: Explosive Ladung

42 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Eine gewaltige Explosion erschüttert Los Angeles, ist jedoch nur der Auftakt zu einem weitaus perfideren Plan. Während die Behörden fieberhaft nach einer mutmaßlichen Terrorzelle fahnden, entwendet der wahre Täter unbemerkt eine riesige Menge C-4. Mitten in diesen Wettlauf gegen die Zeit platzt die unkonventionelle FBI-Anwärterin Simone Clark hinein, die mit ihren unorthodoxen Methoden den Fall auf den Kopf stellt und sich damit nicht nur Freunde macht.

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