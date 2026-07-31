The Rookie
Folge 17: Herzklopfen
42 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Ein verzweifelter Mann startet einen Cyberangriff auf ein Krankenhaus. Er fordert ein Spenderherz für seine todkranke Frau und droht, im Gegenzug alle Patienten sterben zu lassen. Während das Team verzweifelt nach einer Lösung sucht, wird Lucy mit ihrer dunkelsten Stunde konfrontiert. Eine Aussage gegen die Serienmörderin Rosalind Dyer zwingt sie, das Trauma ihrer Entführung erneut zu durchleben.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen