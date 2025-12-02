Theodosia: Der letzte SonnenaufgangJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 49: Theodosia: Der letzte Sonnenaufgang
24 Min.Folge vom 02.12.2025
Theo und ihre Freunde rüsten sich zum finalen Kampf gegen Apep und die Schlangen des Chaos. Während Theos Großmutter ein magisches Utensil besorgt, welches dabei helfen soll, den Schlangengott in sein Verlies zu verbannen, halten die vier Jugendlichen die Stellung im Museum. Als Apep auftaucht, muss jeder seinen Teil der Aufgabe erfüllen, um den mächtigen Gott endgültig zu besiegen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media
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