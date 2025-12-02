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Theodosia

Theodosia: Der letzte Sonnenaufgang

ORF KidsStaffel 1Folge 49vom 02.12.2025
Theodosia: Der letzte Sonnenaufgang

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Theodosia

Folge 49: Theodosia: Der letzte Sonnenaufgang

24 Min.Folge vom 02.12.2025

Theo und ihre Freunde rüsten sich zum finalen Kampf gegen Apep und die Schlangen des Chaos. Während Theos Großmutter ein magisches Utensil besorgt, welches dabei helfen soll, den Schlangengott in sein Verlies zu verbannen, halten die vier Jugendlichen die Stellung im Museum. Als Apep auftaucht, muss jeder seinen Teil der Aufgabe erfüllen, um den mächtigen Gott endgültig zu besiegen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media

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