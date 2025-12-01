Zum Inhalt springenBarrierefrei
Theodosia

Theodosia: Gebranntes Kind

Staffel 1Folge 48vom 01.12.2025
Theodosia: Gebranntes Kind

Theodosia

Folge 48: Theodosia: Gebranntes Kind

24 Min.Folge vom 01.12.2025

Theo hat ihr Sistrum, das sie für einen wichtigen Zauber benötigt, in der Lagerhalle verloren. Will bietet sich mutig an, das Instrument für sie wiederzubeschaffen. Unterdessen ist Theos Großmutter nach Paris gereist, um ein besonders Artefakt aufzuspüren, mit dem die Freunde den bösen Schlangengott und seine Handlanger aufhalten können. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media

