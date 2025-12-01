Theodosia: Gebranntes KindJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 48: Theodosia: Gebranntes Kind
24 Min.Folge vom 01.12.2025
Theo hat ihr Sistrum, das sie für einen wichtigen Zauber benötigt, in der Lagerhalle verloren. Will bietet sich mutig an, das Instrument für sie wiederzubeschaffen. Unterdessen ist Theos Großmutter nach Paris gereist, um ein besonders Artefakt aufzuspüren, mit dem die Freunde den bösen Schlangengott und seine Handlanger aufhalten können. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media
Theodosia
