ORF KidsStaffel 1Folge 44vom 26.11.2025
24 Min.Folge vom 26.11.2025

Nigella hat es geschafft, Apep wiederauferstehen zu lassen. Auch wenn Theos Eltern vorerst außer Gefahr sind, steht die wirkliche Herausforderung noch bevor, den Schlangengott wieder in sein Verlies zu verbannen. Theos Großmutter hat einstweilen das Tagebuch ihres verstorbenen Mannes gefunden und erfährt so das Geheimnis, dass dieser vor ihr zum Schutze der Familie gehütet hat.

