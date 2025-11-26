Theodosia: Was hast du für große Zähne?Jetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 44: Theodosia: Was hast du für große Zähne?
24 Min.Folge vom 26.11.2025
Nigella hat es geschafft, Apep wiederauferstehen zu lassen. Auch wenn Theos Eltern vorerst außer Gefahr sind, steht die wirkliche Herausforderung noch bevor, den Schlangengott wieder in sein Verlies zu verbannen. Theos Großmutter hat einstweilen das Tagebuch ihres verstorbenen Mannes gefunden und erfährt so das Geheimnis, dass dieser vor ihr zum Schutze der Familie gehütet hat. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0