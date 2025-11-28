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Theodosia

Theodosia: Die Mumien sind los!

ORF KidsStaffel 1Folge 46vom 28.11.2025
Theodosia: Die Mumien sind los!

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Theodosia

Folge 46: Theodosia: Die Mumien sind los!

24 Min.Folge vom 28.11.2025

Safiya ist nervös, denn bald wollen ihre Eltern zu Besuch kommen und sich selbst vom Lernfortschritt ihrer Tochter überzeugen. Gleichzeitig ahnen die Freunde, dass Apep eine Armee von Mumien für seine finsteren Zwecke rekrutiert. Mit einer präparierten Mumie aus dem Museum hoffen sie nun, den bösen Schlangengott aufspüren zu können. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media

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