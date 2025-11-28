Theodosia: Die Mumien sind los!Jetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 46: Theodosia: Die Mumien sind los!
24 Min.Folge vom 28.11.2025
Safiya ist nervös, denn bald wollen ihre Eltern zu Besuch kommen und sich selbst vom Lernfortschritt ihrer Tochter überzeugen. Gleichzeitig ahnen die Freunde, dass Apep eine Armee von Mumien für seine finsteren Zwecke rekrutiert. Mit einer präparierten Mumie aus dem Museum hoffen sie nun, den bösen Schlangengott aufspüren zu können. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media
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