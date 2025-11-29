Theodosia: In ihrer HautJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 47: Theodosia: In ihrer Haut
25 Min.Folge vom 29.11.2025
Safiya ist durch Apeps Magie in der Lagerhalle krank geworden. Sie hustet ununterbrochen und ist geschwächt. Theo möchte sie heilen, doch der Zauberspruch geht schief und plötzlich finden sich die beiden im Körper der jeweils anderen wieder. Nun ist guter Rat teuer, denn ausgerechnet jetzt treffen Safiyas Eltern ein und das heutige Betragen der Prinzessin entscheidet darüber, ob sie ihre Tochter auf ein Internat in der Schweiz schicken werden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
Theodosia
