Theodosia

Theodosia: In ihrer Haut

ORF KidsStaffel 1Folge 47vom 29.11.2025
Folge 47: Theodosia: In ihrer Haut

25 Min.Folge vom 29.11.2025

Safiya ist durch Apeps Magie in der Lagerhalle krank geworden. Sie hustet ununterbrochen und ist geschwächt. Theo möchte sie heilen, doch der Zauberspruch geht schief und plötzlich finden sich die beiden im Körper der jeweils anderen wieder. Nun ist guter Rat teuer, denn ausgerechnet jetzt treffen Safiyas Eltern ein und das heutige Betragen der Prinzessin entscheidet darüber, ob sie ihre Tochter auf ein Internat in der Schweiz schicken werden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/

ORF Kids
