ORF KidsStaffel 1Folge 45vom 27.11.2025
Theos Eltern sind von ihrer Reise nach Ägypten zurückgekehrt. Doch Apep hat Besitz von ihrer Mutter Henrietta ergriffen und gelangt so ins Museum. Unterdessen trifft Will erneut auf den Zauberer Neville, der ihm ein verlockendes Angebot macht, das der Bursche nur schwer ausschlagen kann. (Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung) Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media

