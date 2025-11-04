Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Balaïna - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 1: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Balaïna - Teil 1
Tobie Lolness lebt glücklich mit seiner Mutter Maia und seinem Vater Sim in den Wipfeln einer riesigen Eiche. Tobie bastelt ein lustiges Fluggerät, das er Balaïna nennt und sein Vater schafft es, die Maschine mit dem Lebenssaft des Baumes zum Leben zu erwecken. Diese Entdeckung könnte zukünftig all den winzigen Baumbewohnern nützlich sein, aber gefährlich für den Bestand des Baumes wrerden. Denn der widerliche Unternehmer Jo Mitch will diese Erfindung unbedingt für seine Zwecke nutzen. Weil Sim das Geheimnis des Baumsaftes nicht preisgeben will, müssen Tobie und seine Familie ihre Heimat verlassen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia
