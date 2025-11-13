Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Hölle von Tomble - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Folge 9: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Hölle von Tomble - Teil 1
24 Min.Folge vom 13.11.2025
Gemeinsam mit Elisha versucht Tobie, seine Eltern aus Joe Mitchs streng bewachtem Gefängnis Tomble zu befreien, um deren Leben zu retten. Doch das erweist sich als äußerst schwierig, denn das Gebäude wird streng bewacht. Es erfordert einen schlauen Plan, um trotzdem Zugang in den Kerker zu bekommen. Während ihrer Zusammenarbeit kommen sich Tobie und Elisha unerwartet näher und ihre Beziehung wird stärker als je zuvor. Kann ihr waghalsiger Plan gelingen? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
