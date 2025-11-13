Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Hölle von Tomble - Teil 1

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 13.11.2025
Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Hölle von Tomble - Teil 1

Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Folge 9: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Hölle von Tomble - Teil 1

24 Min.Folge vom 13.11.2025

Gemeinsam mit Elisha versucht Tobie, seine Eltern aus Joe Mitchs streng bewachtem Gefängnis Tomble zu befreien, um deren Leben zu retten. Doch das erweist sich als äußerst schwierig, denn das Gebäude wird streng bewacht. Es erfordert einen schlauen Plan, um trotzdem Zugang in den Kerker zu bekommen. Während ihrer Zusammenarbeit kommen sich Tobie und Elisha unerwartet näher und ihre Beziehung wird stärker als je zuvor. Kann ihr waghalsiger Plan gelingen? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/

Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
ORF Kids
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

