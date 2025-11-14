Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Hölle von Tomble - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 10: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Hölle von Tomble - Teil 2
24 Min.Folge vom 14.11.2025
Elisha ist es gelungen, Tobie unbemerkt in Tomble, das Gefängnis, in dem seine Eltern eingesperrt sind, einzuschleusen. Als seine Anwesenheit bemerkt wird, suchen Jo Mitchs Männer sofort nach ihm. Während Tobie verzweifelt versucht, seine Eltern zu finden, stößt er in einer Zelle nur auf ein anderes Ehepaar. Trotz dieser Enttäuschung verliert er nicht den Glauben daran, dass seine Eltern noch am Leben sind, und hofft, sie noch rechtzeitig zu finden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
