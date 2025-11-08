Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Prügel-Dings - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 5: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Prügel-Dings - Teil 1
24 Min.Folge vom 08.11.2025
Tobie wird gefangen genommen und in Jo Mitchs Krater gebracht, unter die Aufsicht des fiesen Rolok. Von seiner Zelle aus muss er beobachten, wie ein anderer Gefangener namens Mano, den alle nur "Dings" nennen, ständig gequält wird. Dann gelingt es Tobie schließlich, Rolok zu überlisten und zu entkommen. Doch er kehrt aus Mitleid zurück, um auch Mano zu befreien und bald sind sie auf der Flucht vor zahlreichen Verfolgern. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
