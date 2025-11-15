Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Hautlosen - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Folge 11: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Hautlosen - Teil 1
24 Min.Folge vom 15.11.2025
Tobie gelingt die Flucht aus dem gefährlichen Gefängnis Tomble, indem er sich im Kern einer Frucht versteckt. Als ein Vogel diese Frucht weit fortträgt, landet Tobie in einer ihm unbekannten Gegend, weit weg von seinem Zuhause. Dort trifft er auf die sogenannten "Hautlosen". Zunächst ist er von ihnen eingeschüchtert, aber sie erklären sich bereit, ihm zu helfen, seinen Weg zurück zum Eichenbaum zu finden. Seine Heimreise kommt aber bald durch einen Zwischenfall zu einem abrupten und gefährlichen Ende … Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
