Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Prügel-Dings - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 6: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Prügel-Dings - Teil 2
24 Min.Folge vom 10.11.2025
Zusammen mit Mano, den Jo Mitchs Schergen nur "Dings" nennen, ist Tobie immer noch auf der Flucht und wird weiterhin gesucht. Die beiden sind auf dem Weg zu Manos Heimat, den Niederen Ästen. Allerdings hat dieser große Bedenken, dorthin zurückzukehren. Mano schämt sich, weil er jahrelang seiner Familie verschwiegen hat, dass er als er als Sklave im Krater gefangen war. Tobie schafft es, seinen Freund zu beruhigen und beginnt auch seine eigenen Ängste nach all den schrecklichen Erlebnissen zu überwinden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0