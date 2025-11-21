Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Holzfäller 505 - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 16: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Holzfäller 505 - Teil 2
24 Min.Folge vom 21.11.2025
Tobie sucht während seiner Arbeit als Holzfäller weiterhin nach seinen Eltern. Er entdeckt schließlich über dem Krater durch sein Fernrohr, dass sie sich im untersten Bereich befinden. Das gibt ihm neue Hoffnung und er macht sich auf den Weg um dorthin zu gelangen. Dabei begegnet Tobie überraschend seiner Großmutter, welche im Krater als Wahrsagerin arbeitet. Gemeinsam versuchen die beiden, einen Weg zu finden, um Maia und Sim zu befreien. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
