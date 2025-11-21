Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Holzfäller 505 - Teil 2

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 21.11.2025
24 Min.Folge vom 21.11.2025

Tobie sucht während seiner Arbeit als Holzfäller weiterhin nach seinen Eltern. Er entdeckt schließlich über dem Krater durch sein Fernrohr, dass sie sich im untersten Bereich befinden. Das gibt ihm neue Hoffnung und er macht sich auf den Weg um dorthin zu gelangen. Dabei begegnet Tobie überraschend seiner Großmutter, welche im Krater als Wahrsagerin arbeitet. Gemeinsam versuchen die beiden, einen Weg zu finden, um Maia und Sim zu befreien. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/

ORF Kids
