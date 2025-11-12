Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Verborgen - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 8: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Verborgen - Teil 2
24 Min.Folge vom 12.11.2025
Der Winter ist hereingebrochen und Tobie sitzt nun von Schneemassen eingeschlossen in seinem Versteck. Elisha probiert verzweifelt, sich durch die dichte Schneedecke zu graben, um ihn zu retten. Tobie versucht unterdessen, sich das bisschen Essen, das er dabeihat, so einzuteilen, dass er den Winter hoffentlich überstehen kann. Schließlich unternimmt er einen Versuch, durch einen Spalt zu entkommen, doch dann schüttet eine Lawine sein Versteck noch stärker zu. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
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Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
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