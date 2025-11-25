Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Verlobung - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 19: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Verlobung - Teil 1
24 Min.Folge vom 25.11.2025
Tobie und seine Freunde von den Hautlosen schaffen es, aus dem Krater zu entkommen. Doch als auch Tobies Eltern fliehen wollen, werden sie erneut von Jo Mitchs Männern gefangen genommen. Während Tobie nach einem Weg sucht, seine Eltern zu befreien, erfährt er, dass Elisha gezwungen wurde, sich mit Leo Blue zu verloben. Bevor er ihr helfen kann, muss er jedoch zunächst seine Freunde in Sicherheit bringen. Elisha schmiedet aber sowieso bereits einen eigenen Plan, wie sie aus der Gefangenschaft entkommen kann. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0