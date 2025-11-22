Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Freiheitsmusik - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 17: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Freiheitsmusik - Teil 1
24 Min.Folge vom 22.11.2025
Tobie verkleidet als Hautloser und lässt sich festnehmen, um in den Krater zu gelangen, wo im Verlies seine Eltern als Gefangene festgehalten werden. Dort trifft überraschend auf seine Freunde aus dem hohen Gras. Er verspricht ihnen, sie ebenso zu befreien, mit der Unterstützung seiner Großmutter. Im Krater müssen alle für Jo Mitch schuften und Tobies Vater wird gezwungen, seine geheime Erfindung nachzubauen. Tobie versucht sein Bestes, doch ihm stellen sich ständig neue Hindernisse in den Weg. Kann er es schaffen, sich und die anderen in Sicherheit zu bringen? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
