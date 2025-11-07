Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Rückkehr zu den Wipfeln - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 4: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Rückkehr zu den Wipfeln - Teil 2
24 Min.Folge vom 07.11.2025
Nach Tobies Flucht mit dem Herz von Balaïna, überzeugt Jo Mitch das Hohe Gericht mit einer Lüge, dass ein hohes Kopfgeld auf die Ergreifung des Buben ausgeschrieben wird. Nun wird er von vielen Baumbewohnern gejagt. Sein Freund Nils hilft ihm, Zeit zu gewinnen, indem er sich als Tobie verkleidet und die Verfolger ablenkt, doch leider wird er dabei schwer verletzt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
