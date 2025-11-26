Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Verlobung - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 20: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Die Verlobung - Teil 2
24 Min.Folge vom 26.11.2025
Tobie macht sich auf den Weg, um Elisha zu befreien, weil er nicht weiß, dass sie bereits entkommen ist. Dann erfährt er zufällig, dass Elisha geflüchtet ist und nun von Leo gesucht wird. Tobie ist fest entschlossen, seine Freundin vor ihm zu finden und in Sicherheit zu bringen. Währenddessen sucht Elisha nach ihrer Mutter, die ebenfalls aus der Gefangenschaft entkommen konnte. Doch Leo ist Elisha dicht auf den Fersen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
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Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
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