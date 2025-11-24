Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Freiheitsmusik - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 18: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Freiheitsmusik - Teil 2
24 Min.Folge vom 24.11.2025
Jo Mitch plant seine Geburtstagsfeier. Er droht Sim, dass er dessen Frau Maia etwas antut, wenn dieser die geheime Erfindung nicht rechtzeitig bis dahin fertigstellt. Tobie wiederum steht kurz davor, seine Eltern und Freunde zu befreien, als ihn eine der Hautlosen an den Henker verrät. Tobie wird gefangen genommen und soll Jo zum Geburtstag übergeben werden. Doch mit Hilfe seiner Freunde gelingt ihm erneut die Flucht. Wieder versucht Tobie dann seine Eltern zu finden, um endlich aus dem Krater zu entkommen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
