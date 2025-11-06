Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Rückkehr zu den Wipfeln - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 3: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Rückkehr zu den Wipfeln - Teil 1
24 Min.Folge vom 06.11.2025
Als Maia Lolness erfährt, dass ihre Mutter schwerkrank sein soll, kehrt die Familie in die oberen Wipfel der großen Eiche zurück. Sie werden sogleich festgenommen, doch mit Hilfe von Tobies bestem Freund Leo, können sie entkommen. Vor seiner Flucht gelingt es Tobie außerdem, das Herz von Balaïna wiederzubeschaffen, dass sein Vater an zuvor an einem sicheren Ort für ihn versteckt hat. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
