Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 27.11.2025
24 Min.Folge vom 27.11.2025

Leo ist zutiefst erschüttert, als er die Wahrheit über seine Familie erfährt. Elisha und Tobie sind zwar nun endlich wieder vereint, doch Tobies Eltern sitzen weiterhin in Gefangenschaft und sein Vater ist gezwungen, für Jo Mitch seine geheime Erfindung nachzubauen. Tobie muss weiterhin nach einer Möglichkeit suchen, wie er seine Familie befreien kann. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia

ORF Kids
