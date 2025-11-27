Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Kampf für die Freiheit - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 21: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Kampf für die Freiheit - Teil 1
24 Min.Folge vom 27.11.2025
Leo ist zutiefst erschüttert, als er die Wahrheit über seine Familie erfährt. Elisha und Tobie sind zwar nun endlich wieder vereint, doch Tobies Eltern sitzen weiterhin in Gefangenschaft und sein Vater ist gezwungen, für Jo Mitch seine geheime Erfindung nachzubauen. Tobie muss weiterhin nach einer Möglichkeit suchen, wie er seine Familie befreien kann. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia
