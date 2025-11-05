Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Balaïna - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Tobie Lolness - Kleine Welt, großes Abenteuer
Folge 2: Tobie Lolness – Kleine Welt, großes Abenteuer: Balaïna - Teil 2
24 Min.Folge vom 05.11.2025
Tobie und seine Familie wurden verbannt, doch sein Vater hat vorsorglich das Herz der Erfindung Balaïna entfernt und versteckt. Der skrupellose Unternehmer Jo Mitch setzt alles daran, um an das Geheimnis dieser Erfindung zu kommen, um es für seine Zwecke zu nutzen. Er schickt seine Gehilfen aus, um nach dem Forscher und seiner Familie zu suchen. Tobie und seine Eltern können vorerst entkommen und lassen sich in den Niederen Ästen nieder, in der Hoffnung dort sicher zu sein. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Tant Mieux Prod/Umedia/
